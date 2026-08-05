Nilüfer’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, Nilüfer ilçesi Demirci ve Kızılcıklı mahalleleri ile civarında 5 Ağustos 2026'da 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi; Koşuyolu Caddesi güneyi, Direnç Sokak kuzeyi, Eylül Sokak batısı arasında kalan bölge ve civarında 05 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı, yine aynı tarihte BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kızılcıklı Mahallesi ve civarında 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
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