Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi; Koşuyolu Caddesi güneyi, Direnç Sokak kuzeyi, Eylül Sokak batısı arasında kalan bölge ve civarında 05 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı, yine aynı tarihte BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kızılcıklı Mahallesi ve civarında 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.