BUSKİ Genel Müdürü Subaşıoğlu emekliye ayrıldı, Başkan Vekili Biba plaket takdim etti

BUSKİ Genel Müdürü Subaşıoğlu emekliye ayrıldı, Başkan Vekili Biba plaket takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu emekliye ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, görev süresi boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Subaşıoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti ve sosyal medya hesabından veda etti.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, emekliye ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Subaşıoğlu'na görev süresi boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUSKİ'de Genel Müdür Mehmet Ercihan Subaşıoğlu emekliliğe ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Subaşıoğlu'na veda etti. Subaşıoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiklerini belirten Biba, emeklilik hayatının yeni döneminde kendisine ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?