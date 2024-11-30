BUSKİ'nin 2025 Yılı Bütçesi 16 Milyar 300 Milyon TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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BUSKİ'nin 2025 Yılı Bütçesi 16 Milyar 300 Milyon TL Olarak Belirlendi

BUSKİ\'nin 2025 Yılı Bütçesi 16 Milyar 300 Milyon TL Olarak Belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında BUSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi ve 2025 yılı bütçesi 16 milyar 300 milyon TL olarak onaylandı. Başkan Mustafa Bozbey, yatırım ve hizmetlerin Bursalılar için önemini vurguladı.

30.11.2024 13:26  Güncelleme: 13:27
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu'nda, BUSKİ'nin 2025 yılı bütçesi 16 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu'nda, BUSKİ yöneticileri, Büyükşehir bürokratları ile meclis üyeleri hazır bulundu. Toplantıda, Plan Bütçe komisyonunu 2025-2029 stratejik planı, 2025 mali yılı performans esaslı bütçesi, 2025 performans programı ve 2025 yatırım programı ile ilgili raporu görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin bugüne kadar sunduğu hizmetler ve yaptığı yatırımlarla örnek bir kurum olduğunu söyledi. Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Bozbey, kaynak suların Bursalıların suyu olduğunu vurguladı. Türkiye'deki paketli satılan suyun yüzde 22'sinin Uludağ'dan elde edilmesine rağmen Bursa'nın bundan çok fayda görmediğini anlatan Başkan Bozbey, "Bu konuda düzenleme yapıyoruz. İlgili firmalara taleplerimizi ilettik. Uludağ'ın suyu, Bursalıların suyudur. Bursalılar, belediye üzerinden daha fazla pay sahibi olmalıdır. Bizler Bursalıların menfaatini düşünmek zorundayız. Öte yandan iklim krizi git gide tüm dünyayı vuruyor. Bursa'nın da bu konuda büyük bir yara aldığını görüyoruz. Özellikle sularımızın korunması ve temiz suya erişimin sağlanması son derece önemlidir. BUSKİ olarak gereken yatırımların yapılması ve var olan yatırımların Bursalıların menfaatine kullanılması son derece önemlidir. Aldığımız kararların ve bütçenin Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Bozbey'in konuşması, meclis üyelerine yapılan bütçe sunumu ve meclis üyelerinin söz almasından sonra BUSKİ'nin 2025 yılı bütçesi oylamaya sunuldu. Oylama sonrası BUSKİ'nin 12 milyar 600 milyon TL olan gelir bütçesi ve 3 milyar 700 milyon TL olan finansman bütçesi oybirliği ile 16 milyar 300 milyon TL gider bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUSKİ'nin 2025 Yılı Bütçesi 16 Milyar 300 Milyon TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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