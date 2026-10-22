BUÜ Ar-Ge buluşmasında yıl sonu için makale sayısında yüzde 25-30 artış öngörüldü - Son Dakika
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BUÜ Ar-Ge buluşmasında yıl sonu için makale sayısında yüzde 25-30 artış öngörüldü

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BUÜ Ar-Ge buluşmasında yıl sonu için makale sayısında yüzde 25-30 artış öngörüldü
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BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğünün başarı buluşmasında, yıl sonu itibarıyla toplam makale sayısında yüzde 25-30 artış öngörüldüğü açıklandı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, A3 grubundan A2 grubuna çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğünün düzenlediği buluşmada üniversitenin araştırma ekosistemindeki gelişmeler ve son dönemde elde edilen rekor akademik başarılar değerlendirildi.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğü, araştırmacıların bilimsel performanslarını desteklemek ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel başarı buluşmalarından bir yenisini daha gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde, üniversitenin araştırma ekosistemindeki gelişmeler ve son dönemde elde edilen rekor akademik başarılar değerlendirildi.

"Üniversitemizi A2 grubuna taşımakta kararlıyız"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yaptığı konuşmada üniversitenin yayın, proje ve patent alanındaki büyüme ivmesine dikkat çekti. Yıl sonu itibarıyla toplam makale sayısında yüzde 25 ila yüzde 30 bandında bir artış öngördüklerini belirten Rektör Yılmaz, bu yükselişin kurum ölçeği açısından büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Üniversiteler arası rekabette A3 grubundan hızla A2 grubuna çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, önümüzdeki süreçte uygulanacak sıralama sistemlerinde bu yılki verilerin esas alınacağını hatırlattı. Yılın son çeyreğinde yayın, patent, faydalı model ve tasarım süreçlerinin hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, sahada yürütülen çalışmaları dekanlıklarla birlikte yakından takip ettiklerini belirterek tüm akademisyenlere gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

"Nitelikli yayınlarda ve Q1 sayılarında rekor kırdık"

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise üniversitenin son dönemde yakaladığı akademik göstergeleri detaylı rakamlarla paylaştı. Bu ayki buluşmaya Q1 düzeyinde yayın üreten, dış kaynaklı projelerde yer alan ve patenti tescillenen çok sayıda akademik personelin davet edildiğini belirten Karaca; söz konusu yayınların önemli bir kısmının en üst etki dilimlerinde yer aldığını ifade etti. Özellikle son aylarda dünya genelinde prestijli kabul edilen yüzde birlik dilimdeki yayın sayılarında istikrarlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Karaca, Scopus veri tabanındaki Q1 nitelikli yayın sayılarında geçmiş dönemlere kıyasla büyük bir sıçrama kaydedildiğini ve üniversitenin araştırma performansındaki tırmanışın kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

Program, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: BUÜ Ar-Ge buluşmasında yıl sonu için makale sayısında yüzde 25-30 artış öngörüldü - Son Dakika
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