BUÜ'de Sosyal Bilimlerde Eğitim Programı - Son Dakika
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BUÜ'de Sosyal Bilimlerde Eğitim Programı

BUÜ\'de Sosyal Bilimlerde Eğitim Programı
23.05.2025 12:46
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. yılı etkinlikleri kapsamında nitel-nicel araştırma eğitimi düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi: Yeni Yönelimler ve Uygulamalar" başlıklı bilimsel eğitim programı gerçekleştirildi.

Mete Cengiz Kültür Merkezinde 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılan programda Türkiye genelindeki 10 farklı üniversiteden yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeyde çalışan toplam 52 katılımcı yer aldı. Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinden öğrencilerin yanı sıra çeşitli fakültelerden lisans öğrencileri de etkinliği takip etti.

Programın açılış konuşmasını Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan yaptı. Ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50 yıllık birikimine ve araştırma üniversitesi hedeflerine vurgu yaptığı konuşmasında, araştırma yöntemlerine dair disiplinler arası eğitimlerin önemine dikkat çekti. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Rektör Prof. Dr. Yılmaz'a, bilime sunduğu destek ve 50. yıl onuruna, Manisa Uruzlar Hatıra Ormanı'na 10 fidan bağışı yapıldı.

Program boyunca katılımcılar, alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerden araştırma yöntemlerindeki en yeni gelişmeleri dinleyerek, interaktif tartışmalarla fikir alışverişinde bulundu. Akademik yazımdan ölçme tekniklerine, veri analizinden yapay zeka uygulamalarına, tarihi uluslararası ilişkiler yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı gerçekleşti.

Etkinliğin ilk gününde Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Aygün Tayşir, Karabük Üniversitesi'nden Dr. Zeynep Kurnaz, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Chase Harrison konuşmacı olarak yer alırken, ikinci gün oturumunda ise BUÜ'den Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Zarakol sunumlarını gerçekleştirdi.

Programa katılan akademisyenlere, bilimsel katkılarının çevresel duyarlılıkla buluşması adına Manisa Uruzlar Hatıra Ormanı'na adlarına bağışlanan ikişer fidanın sertifikaları takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Türkiye, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUÜ'de Sosyal Bilimlerde Eğitim Programı - Son Dakika

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