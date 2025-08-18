Büyük Marmara Depremi'nde Kullanılan Konteynerler Terk Edildi - Son Dakika
Büyük Marmara Depremi'nde Kullanılan Konteynerler Terk Edildi

18.08.2025 13:57  Güncelleme: 14:02
Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, Gemlik'te kurulan konteyner kentteki konteynerlerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Yetkililer, konteynerlerin daha verimli kullanılabilmesi için yeni bir altyapı önerisinde bulundu.

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, deprem konteynerlerinin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Ciddi yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliği ve organizesi ile deprem bölgesinde ilçemizin ismini taşıyan "Gemlik Konteyner Kenti" kurulmuştu. Depremde yuvalarını kaybetmiş yüzlerce kişiye, deprem sonrası barınacakları bir yuva imkanı sunulmuştu. Bölgede hizmete sunulan ilk konteyner kent olma özelliğini taşıyan tesis, takdir toplamış ve Gemlik halkına büyük bir sevgi seli oluşmuştu.

GTSO'ya üye çok sayıda müessese ve hayırsever Gemliklilerin desteği ile temin edilen 100'den fazla konteyner, yine odaya bağlı nakliye firmaları tarafından ücretsiz ve süratle Gemlik'ten deprem bölgesine ulaştırılmıştı. Oda yönetiminin AFAD'a, mülkiyetinin Gemlikli hayırseverlerde kalacağı şekilde, iade şartı ile bağışladığı konteynerler, yine odaya kayıtlı Gemlikli nakliyeciler tarafından, bölgede ihtiyaç kalmayınca geri getirilmişti. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gösterilen alana istiflenen konteynerlerin terk edildiği ortaya çıktı. Konteynerlerin bulundukları alanda, uzun süredir hizmet dışı şekilde beklediği ve bazılarının deforme olarak, çürümeye başladığı öğrenildi.

GTSO yetkililerinin, Gemlik Kaymakamlığı ve Gemlik Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılması durumunda, konteynerler için altyapı çalışmasını ve hasar görmüş konteynerlerin bakımlarını yapabileceklerini ilettikleri öğrenildi. Oda yetkililerinin, bu konteynerler ile Gemlik'te kurulacak yeni konteyner kentin, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra depremde ilçemizde görev yapacak kurtarma ekiplerinin konaklaması için kullanılmasını önerdikleri bilgisi edinildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Gemlik, Deprem

