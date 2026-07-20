Eda, İncirliova'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eda, İncirliova'da son yolculuğuna uğurlandı

Eda, İncirliova\'da son yolculuğuna uğurlandı
20.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:45
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde serinlemek isterken akıntıya kapılıp boğulan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olayda kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları sürüyor.

Büyük Menderes Nehri'nde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş, sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş gözden kayboldu. Olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. 11 yaşındaki Şahin'i ise arama çalışmaları sürüyor.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

15 yaşındaki Eda için Acarlar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Eda, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, İncirliova, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eda, İncirliova'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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