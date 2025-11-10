Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Edirne'de Atatürk İçin Lokma Dağıtıldı

(EDİRNE) – Edirne Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hayır lokması dağıttı.

Edirne Belediyesi'nin mobil aracında pişirilen lokmalar, Eski Cami önünde vatandaşlara ikram edildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşlara kendi elleriyle lokma dağıttı.

Başkan Gencan, her geçen gün Atatürk'e özlem ve inancın artarak devam ettiğini belirtti.

Gencan, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü burada bir mevlit okutuyor. Biz de burada vatandaşlarımıza lokma dağıtımı yapıyoruz. Anma törenlerimiz kapsamında şunu gururla söyleyebilirim ki bir haftadan beri tarihi binamızda Atatürk Odamızı çocuklarımız ziyaret ediyor. Orada hem Atamızın odasını ziyaret ediyorlar, hem benim makamıma geçip orada bize kıymetli notlar bırakıyorlar. Ben çocukların Atatürk'e olan sevgisini her geçen gün artarak devam ettiğini görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Öte yandan CHP Edirne Merkez İlçe Örgütü de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve tüm şehitler için mevlit okuttu.