Büyük Taarruz'un 104. Yılı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajda, "26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den doğan bağımsızlık güneşi, vatanımızın üzerindeki kara bulutları sonsuza dek dağıtmıştır" dedi.

Bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı 26 Ağustos 1922'de başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın en büyük ve son askeri harekatı olan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü. Bu kapsamda, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den doğan bağımsızlık güneşi, vatanımızın üzerindeki kara bulutları sonsuza dek dağıtmıştır! Milletimizin küllerinden yeniden doğduğu, inancın ve cesaretin destanlaştığı Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. İstiklal mücadelemizin ateşi kalplerimizde hiç sönmeyecek" ifadeleri yer aldı.