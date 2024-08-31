Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Şehitkamil'de Fener Alayı - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Şehitkamil'de Fener Alayı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü. Etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı ve geleceğe sahip çıkmanın bir başkaldırı olduğunu belirtti.

31.08.2024 15:05  Güncelleme: 16:10
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(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Oyuncakistan Parkı'ndan başlayan fener alayında binlerce Gaziantepli, Korupark'a kadar ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü. Vatandaşlar, Korupark'ta düzenlenen havai fişek gösterisi ve müzik dinletisi ile unutulmaz bir bayram yaşadı.

Gaziantep'te Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü Şehitkamil Belediyesi etkinlikleri ile dolu dolu geçti. Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos'ta fener alayı düzenledi. Fener alayına katılmak üzere kentin birçok ilçesinden binlerce kişi Oyuncakistan Parkı'na akın etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleşen fener alayında binlerce vatandaş ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Oyuncakistan Parkı'ndan başlayıp Korupark'a kadar yürüdü.

Korupark'ta sahneye çıkan Başkan Yılmaz, binlerce vatandaşları selamlayarak günün anlam ve önemine dikkati çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmanın her Türk gencinin boynunun borcu olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in dağlarında bundan sonra çiçekler açacak"

"Şehit Kamil, şehit olduysa Gazi Mustafa Kemal'in uğruna şehit olmuştur. Şahin Bey, Karayılan bu vatan uğruna şehit oldular. Biz gelince ezanlar susacak dediler. Ezan sustu mu? Bayrağımız indi mi? Vatan bölündü mü? O zaman hep birlikte yaşasın Gazi Mustafa Kemal diyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkmak, buradaki her gencin boyunun borcu. Bu vatan bizim. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi ile bu vatan bizim. İçeride ve dışarıdan bizi bölmek isteyenlere bu görüntüyü verdiğiniz için hepinizin Allah'ına binlerce kez kurban olsun. 30 yıl aradan sonra ne coşkulu bir bayram kutluyoruz değil mi? Özlemiştik bu kortejleri. Yapmadılar, inadına yapmadılar. Bu bayrağı şimdi Şehitkamil'den sallıyoruz ama yarın Şahinbey'de, Yavuzeli'nde, İslahiye'de, Nurdağı'nda ve Büyükşehir'de de sallayacağız. Gaziantep'in dağlarında bundan sonra çiçekler açacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir askeri zafer değildir. Bir başkaldırıdır, geleceğe sahip çıkmaktır. Siz bugün bu bayramı kutlayarak, geleceğinize sahip çıkıyorsunuz. Bayramımız kutlu olsun. Hep beraber nice bayramlara inşallah."

Kaynak: ANKA

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