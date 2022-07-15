Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi - Son Dakika
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Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi

15.07.2022 08:52
Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi

UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti.

UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti. Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.

UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş, Başkan Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL'sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL'ye çekildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi - Son Dakika
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