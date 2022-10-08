Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Büyükşehir Belediye Meclisine tepki - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Büyükşehir Belediye Meclisine tepki

08.10.2022 00:57
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Büyükşehir Belediye Meclisine tepki

Büyükçekmece'de depreme hazırlık çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de depreme hazırlık çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de depreme hazırlık çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesi'nde riskli olduğu tespit edilen 6 katlı 4 bloktan oluşan 24 bağımsız bölüm Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi ve İmar Komisyonu'nda bekletilen imar planlarının Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri olduğuna vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kumburgaz'ın, Silivri'nin hemen açıklarında vuku bulacak 7.4 civarındaki deprem olursa ve Kumburgaz'daki bu binalar da yenilenmemiş olursa binlerce insanın hayatını kaybedeceğini, bunun vebalinin ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nin boynuna olacağını söyledi.

"Büyükçekmece'deki kentsel dönüşümü engellemeyin"

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece açıklarında Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını ve Büyükçekmece'de hissedildiğini belirten Başkan Akgün, "Büyükçekmece'de kesintisiz devam eden kentsel dönüşüme deprem geliyor gözüyle daha hassas şekilde bakmaya başladık. 2001 yılından beri kentsel dönüşümü devam ettiren Türkiye'de örnek olan bir çalışma yapıyoruz kentsel dönüşüm anlamında. Sadece binaları yenilemiyoruz, şehri yeniliyoruz. Esas bugün vurgulamamız gereken şey şudur. Büyük deprem geliyor. Bilim insanlarına ben inanıyorum. Büyükçekmece Belediyesi olarak gece gündüz, cumartesi pazar demeden deprem yıkmadan, insanlar ölmeden biz yıkmaya devam ediyoruz. Ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ısrarla ricada bulunuyoruz. Kumburgaz bölgesinin 5 binlik planlarını çıkartın. 5 binlik planlarını yapın. Kumburgaz Sahili'nde onlarca, binlerce kişinin ölümüne sebep olmayın. Eğer Kumburgaz'ın, Silivri'nin hemen açıklarında vuku bulacak 7.4 civarındaki deprem olursa ve Kumburgaz'daki bu binalar da yenilenmemiş olursa binlerce insanımız hayatını kaybedecektir. Bunun vebali Büyükşehir Belediye Meclisi'nin boynuna olacaktır. Çünkü imar planları çıkartılmadan kentsel dönüşüm yapmamız mümkün değildir. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ve İmar Komisyonu'ndan şunu talep ediyoruz. 7 yıldan beri İmar Komisyonu'nda ve Büyükşehir Meclisi'nin gündeminde bulunan Tepecik merkez imar planlarıyla Türkoba imar planlarını çıkartınız. Bu depremde, vuku bulacak depremde bir kişinin dahi burnunun kanamasının sebebi Büyükşehir Meclisi olacaktır. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşümü engellemeyin. Büyükçekmece'deki vatandaşlarımızın ölümlerini engelleyeceğimiz çalışmalarımızı engellemeyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Büyükşehir Belediye Meclisine tepki - Son Dakika

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