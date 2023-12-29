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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer birçok isim katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün\'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı
29.12.2023 - 19:32,
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi, geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki akşam rahatsızlanan Hüseyin Akgün (83) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün için Büyükçekmece Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna'nın yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, iş ve siyaset dünyasından isimler katılarak Akgün ailesinin acısını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, acılı günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Hüseyin Akgün'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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