Üye Girişi
Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor

08.02.2022 12:12
Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor

Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait 11 natamam dükkan "Açık Teklif Usulü" yöntemiyle ihale edilerek kiraya verilecek.

Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait 11 natamam dükkan "Açık Teklif Usulü" yöntemiyle ihale edilerek kiraya verilecek.

Büyükçekmece Belediyesi, Güzelce Mahallesi, Geçit Caddesi, Talat Sokak üzerinde bulunan 20, 40, 62, 58, 85 ve 104 metrekare ölçülerindeki 11 adet dükkanı "Açık Teklif Usulü" yöntemiyle ihale ederek kiraya verecek.

İhale canlı yayınlanacak

Dükkanlar için ilk ihale 22 Şubat 2022 Salı günü saat 10: 00 da belediye hizmet binası encümen salonunda yapılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalenin şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi'nin Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak No: 1 adresindeki hizmet binasında Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye iştirak etmek isteyen özel kişiler; nüfus cüzdan fotokopisi, adres yerleşim belgesi, geçici teminat makbuzu, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. Tüzel kişiler ise faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor
Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor
Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor

YORUMLAR
500

Çevre Temizlik Vergisi, Büyükçekmece, Emlak, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:18:09. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement