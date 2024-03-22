Büyükçekmece Belediyesi\'nin düzenlediği Edirne Ramazan Gezisi\'nde 2 bin kadın Edirne\'yi gezdi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" çerçevesinde 2 bin Büyükçekmeceli kadın Edirne'yi gezme fırsatı buldu.
Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olan Edirne, bu yıl yaklaşık 2 bin Büyükçekmeceli kadını ağırladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen "Köprüleri Taştan İki Kentin Buluşması" Selimiye Camisi, başta olmak üzere tarihi çarşılar, müzeler, tarihi köprüler ve daha birçok tarihi varlıklar ziyaret edildi. Yaklaşık 2 bin kadının onlarca otobüs ile Edirne'ye yaptığı gezi turunda alışveriş yaparak kent esnafına da büyük katkıda bulundu.
"Büyükçekmece ile Edirne arasında biz bir köprü oluyoruz"
2 bin kadın ile birlikte Selimiye Camisi meydanında bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan ziyaret ile Edirne'nin ekonomisine ve kent esnafına katkı sağlayacaklarını belirterek, "Ramazan ayında yine serhat şehri Edirne'deyiz. Osmanlı'ya 92 yıl boyunca başkentlik yapmış ve dünyada metre kare başına en çok tarihi eser düşen ikinci şehirdeyiz. 2 bin Büyükçekmeceli hanımefendi kadınlarımız ile birlikte ramazan ritüelini yerine getiriyoruz. Bugün burada iftarımızı açacağız ve daha sonra geri döneceğiz. 39'uncusu kez Büyükçekmece Edirne'ye çıkartma yapıyor. Ramazan ayları içerisinde 39 yıldan beri yaz kış demeden karda fırtınada bu ritüelimizi devam ettiriyoruz. Büyükçekmece Edirne arasında biz bir köprü oluyoruz" dedi.
Büyükçekmece halkı olarak Edirne'ye ekonomik olarak büyük katkı sunacaklarını ifade eden Başkan Akgün, "Büyükçekmeceli kadınlarımız alışverişlerini yapacaklar, buradaki esnafa biraz döviz bırakacaklar ve dualarını edip geri dönecekler. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum ve akan kanların dinmesine vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayının ülkemize huzur ve mutluluk gerdirmesini diliyorum. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinin ülkemize demokrasi, hukuk, adalet, ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun" şeklinde konuştu.
"Edirne her zamanki gibi çok güzel"
Büyükçekmece'den Edirne'ye her sene geldiklerini vurgulayan vatandaşlardan Hacire Ersoy, "Şehir merkezinde şimdi hemen alışverişe çıkacağız. Camileri ve müzeleri dolaşacağız. Akşam iftarımızı yaparak evimize döneceğiz" diye konuştu.
Edirne'yi çok güzel bulduğunu söyleyen ziyaretçilerden Zülbiye Aydoğan, "Başkanımız çok güzel bir organizasyon yaptı. Çok kalabalık bir kitle olmamıza rağmen organizasyon çok güzel" dedi.
Vatandaşlardan Nilüfer Öz ise, "Edirne'ye de ilk defa geldim ve çok güzel buldum. Camileri ve çarşıyı gezeceğiz. Çok sevdik Edirne'yi. İnşallah yine geleceğiz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Edirne Ramazan Gezisi'nde 2 bin kadın Edirne'yi gezdi - Son Dakika
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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