Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik besleme ve sağlık müdahalesi çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dr. Hasan Akgün'ün talimatıyla düzenli olarak mama ve su bırakılıyor.

24.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışına karşı başlattığı buzlanma ve don olaylarıyla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürürken, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, soğuk hava şartlarında sokakta yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçenin her bölgesinde özel bir besleme çalışmasını hız kesmeden sürdürdü. Sokak hayvanlarına mama ve su desteğinin yanı sıra sağlık problemi yaşayanlara da veteriner hekimler tarafından müdahale edildi.

Düzenli olarak mama ve su bırakıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakırken, can dostlarının soğuktan korunabilmesi için gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, don olaylarının önüne geçebilmek için sokaktaki can dostların barınma alanlarını kontrol ederek, güvenli bir şekilde geçirebilecekleri alanlar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Büyükçekmece, Hava Durumu, Hasan Akgün, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Anne-babalar dikkat Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.