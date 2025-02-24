Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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Büyükçekmece Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışına karşı başlattığı buzlanma ve don olaylarıyla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürürken, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, soğuk hava şartlarında sokakta yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçenin her bölgesinde özel bir besleme çalışmasını hız kesmeden sürdürdü. Sokak hayvanlarına mama ve su desteğinin yanı sıra sağlık problemi yaşayanlara da veteriner hekimler tarafından müdahale edildi.

Düzenli olarak mama ve su bırakıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakırken, can dostlarının soğuktan korunabilmesi için gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, don olaylarının önüne geçebilmek için sokaktaki can dostların barınma alanlarını kontrol ederek, güvenli bir şekilde geçirebilecekleri alanlar oluşturdu. - İSTANBUL