Büyükçekmece'de 8 kategoride düzenlenen Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı sona erdi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 8 kategoride düzenlenen Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı sona erdi

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Büyükçekmece\'de 8 kategoride düzenlenen Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı sona erdi
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Büyükçekmece'de Büyükçekmece Belediyesi, Ali Hüryılmaz Bisiklet Spor Kulübü ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı sona erdi. 8 kategoride dereceye giren sporculara ödül töreninde kupa ve ödülleri takdim edildi.

Büyükçekmece'de düzenlenen 7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Yarışmanın finalinde düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Ali Hüryılmaz Bisiklet Spor Kulübü ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Büyükçekmece'de 8 farklı kategoride gerçekleşen yarışta heyecan ve rekabet üst seviyeye çıkarken, sporcuların performansları izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Dereceye giren sporcular

Büyük heyecana sahne olan 7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Yarışmanın finalinde düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporcuların listesi şu şekilde oluştu;

Elit Erkekler Kategorisi:

1.Murat Güç

2.Emirhan Çiçek

3.Abdurrahman Gayretli

Genç Erkekler Kategorisi

1.Deniz Yenici

2.Ekrem Umut Özkan

3.Mustafa Samet Öncü

Master Erkekler 35-39 Yaş Kategorisi

1.Yusuf Perk

2.Alim Bozkayalar

Master Erkekler 40-49 Yaş Kategorisi

1.Murat Uslu

2.Yusuf Kara

3.Olcay Babatürk

Master Kadınlar 35-39 Yaş Kategorisi

1.Melek Sadi Serttaş

Master Kadınlar 40-49 Yaş Kategorisi

1.Betül Kafadar

Master Erkekler 50-59 Yaş Kategorisi

1.Bora Tirki

2.Osman Şirin

3.Dinçer Karadayı

Master Erkekler 60+ Yaş Kategorisi

1.Ahmet Hidayet Akyürek

2.Erkan Evrendilek

Kaynak: İHA
Bisiklet YarışıBüyükçekmeceGüncelYerelSporSon Dakika

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