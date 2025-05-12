Büyükçekmece'de Anneler Günü coşkuyla kutlandı. Şükrü Öztaş Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece'de Anneler Günü coşkulu ve unutulmaz etkinlerle kutlandı. Tarihi Kervansaray'da Anneler Günü'ne özel Şükrü Öztaş Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda Çiğdem Güven Şefliğinde Popüler Müzik Korosu'nun seslendirdiği "Anne" temalı şarkılar dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattılar

Anneler Günü'ne özel Büyükçekmece'nin farklı noktalarında gerçekleşen etkinlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Sanat Gezginleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşen konserde Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini dinleyicilerle buluşturan Şükrü Öztaş Türk Sanat Müziği Korosu, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bu anlamlı günde Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşen Anneler Günü özel konserinde Çiğdem Güven'in Koro Şefliğinde, Okan Tolga Mertel'in Orkestra Şefliğinde Popüler Müzik Korosu, annelere olan sevgi ve minneti ifade etmek için hazırladıkları özel repertuvarıyla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Anneler Günü konserlerinin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına sanatçılara çiçek takdim edildi. - İSTANBUL