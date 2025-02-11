Büyükçekmece'de araç elektrik direğine çarptı - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece'de araç elektrik direğine çarptı

Büyükçekmece\'de araç elektrik direğine çarptı

Yokuştan çıkamayan aracın el freni çekilince geri kayarak elektrik direğine çarptığı bildirildi.

11.02.2025 11:40
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İstanbul Büyükçekmece'de yokuştan çıkamayan aracın el freni çekilince geri geri kayarak elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde yaşandı. Bir araç yokuştan çıkamayınca sürücü el frenini çekti. El freni çekilen araç geri geri kayarak elektrik direğine çarptı. Bir araçta ilerlemekte zorluk çekti. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de araç elektrik direğine çarptı - Son Dakika

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