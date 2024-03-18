Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Büyükçekmece'de kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Büyükçekmece'de kutlandı

Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıldönümü Büyükçekmece\'de kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü Büyükçekmece'de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Büyükçekmece'de yapılan törende, Çanakkale şehitlerinin anısına toprak getirildi ve barışın simgesi olan zeytin ağacının toprağıyla buluşturuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çanakkale Destanı'nın yaşatılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

18.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü Büyükçekmece'de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Büyük Zafer için ilk kutlama 100. Yıl Atatürk ve Çanakkale Geçilmez Anıtı'nda yapıldı. Büyükçekmece'de resmi tören Kaymakamlık Meydanı'nda yapıldı. Törende Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Şehitliği'nden toprak getirdiler

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirdi. Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen turda Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden Çanakkale'ye giden 100 bisiklet sporcusunun Çanakkale Şehitliği'nden getirdikleri toprak, Çanakkale 100. Yıl Anıtı'ndaki barışın simgesi olan zeytin ağacının toprağıyla törende buluşturuldu.

"Bundan sonra da gereğini yapmaya devam edeceğiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnetle anarak şöyle konuştu:

"Yarbay Mustafa Kemal önderliğinde kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun. Toprağa düşen aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Trablusgarp'ta, Balkanlarda mağlup olan Türk milletine yakışmayan kötü gidişin bir bakıma kapanışı ve Türk milletinin ordusuyla, milletiyle beraber şahlandığı gündür 18 Mart. Türk tarihinin en şanlı destanı olan Çanakkale ruhunun yaşatılması için her zaman ve her daim bu uğurda hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Kendi bulunduğumuz ortamda ve şehirde her bir çocuğumuzu her türlü imkanımızı seferber ederek Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yerlerde o ruhun, o arazide yaşanması için bugüne kadar gereğini yaptık. Bundan sonra da gereğini yapmaya devam edeceğiz. Çanakkale Destanı'mızın 109'uncu yılı kutlu olsun büyük Ata'm. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. 253 bin Çanakkale kahramanımızın aziz hatırası önünde sevgiyle, saygıyla anıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Büyükçekmece, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Büyükçekmece'de kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Büyükçekmece'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement