Büyükçekmece\'de şiir ve müzik, kadınlar için buluştu

Büyükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Şarkılarda Kadınlar; Kadınlara Şiirler" programında, edebiyatın ve müziğin ilham kaynağı gizli kahramanlar anıldı. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner'in etkileyici anlatımıyla Türk edebiyatına ilham veren kadınların öyküleri sahneye taşınırken, müzik ve şiirle harmanlanan hikayeler; dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çiğdem Güven, Neslinay Çınar ve Okan Tolga Mertel'in sahne aldığı geceye sürpriz konuk olarak 90'lı yılların efsane grubu Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz de katıldı.

Şiirlerin ilhamı olan kadınlar anıldı

Programa sanatseverlerin katılımı yoğun olurken, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerine ilham veren kadınların hikayeleri anlatıldı. Sezai Karakoç'un "Mona Roza", Özdemir Asaf'ın "Lavinia", Abdurrahim Karakoç'un "Mihriban" ve Nazım Hikmet'in "Piraye" için kaleme aldığı dizelerin arkasındaki duygu dolu öyküler dinleyicilerle paylaşıldı. Şiirler ve şarkılarla zenginleşen programda, Çiğdem Güven, Neslinay Çınar ve Okan Tolga Mertel'in ezgilerine, gecenin sürpriz konuğu; 90'lı yılların efsane grubu Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz, sevilen şarkılarını şiirlerin gizli öznesi olan kadınlar için seslendirdi. Sevdanın edebiyatla, notanın vefayla buluştuğu programın sonunda etkinliğe katkı sunan isimlere çiçek takdim edilerek gece anlamlı bir finalle sona erdi. - İSTANBUL