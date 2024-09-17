Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlanıyor

Büyükçekmece\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlanıyor

Büyükçekmece Belediyesi, 1999 Marmara depremi sonrası 50 binden fazla konutun dönüştürüldüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyor. Başkan Akgün, vatandaşları toplantılara katılmaya ve deprem öncesi hazırlıklarını yapmaya davet ediyor.

17.09.2024 14:19  Güncelleme: 14:22
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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1999 Marmara depreminin ardından bugüne kadar 50 binden fazla konutun yerinde dönüştürüldüğü Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde hız kesmeden sürüyor.

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli yapıların sakinlerini bilgilendiriyor. Yapılan toplantılara teknik ekibi ile birlikte katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, can ve mal güvenliği açısından toplantılara mutlaka katılmak gerektiğine vurgu yapıyor.

"Can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz"

Her geçen gün deprem gerçeğinin daha fazla hissedildiğini belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı:

"Beklenen depremin her gün biraz daha yaklaşması nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırıyoruz. Belediye başkanlığımızca yapılacak kentsel dönüşüm toplantılarına vatandaşımız mutlaka katılsın. Ayrıca toplantılarda mevcut konutu ile müteahhittin teklif projesine göre kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi alabilirler. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün daveti üzerine yapılan bilgilendirme toplantısına katılmaları önem taşıyor. Büyükçekmece ailemizin can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz. Deprem geliyor, ilçemizde vatandaş, belediye, müteahhit iş birliğiyle yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika

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