Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor

15.02.2023 14:36

Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyorİSTANBUL Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 11 bloktan oluşan sitenin yıkım çalışmaları başladı.

Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 11 bloktan oluşan sitenin yıkım çalışmaları başladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen 11 bloklu sitenin yıkım çalışmaları, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımıyla başladı. Yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, " Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza yüce Allahtan rahmet diliyorum, geride kalan yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemiz korkunç bir depremle karşı karşıya ve bundan çok büyük dersler çıkartılacaktır. Büyükçekmece'de 1999 yılında meydana gelen depremden sonra, planlar üzerinde hemen Afet İşleri Daire Başkanlığıyla ve buradaki teknik ve bilimsel çalışmalar yapacak arkadaşlarla masaya oturduk, planlarımızı değiştirdik. Yaptığımız planlar sonrasında riskli olduğu tespit edilen binaları yıkmaya başladık. Bugüne kadar 35 bin konutu yeniledik. Bugün arkamızda bulunan 11 blok yıkılıyor, 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz. Büyükçekmece'de riskli gördüğümüz yıkılması gereken 2 bin 300 civarında bina kaldı. Bu yaşanan depremden sonra anladık ki, vatandaşın gelip bize başvurmasını beklemeyeceğiz. Kanunun bize verdiği yetkiye istinaden eski yönetmeliğe göre yapılan binaları eskiden yeniye doğru yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah iki buçuk yıl içerisinde 8 büyüklüğündeki bir depremde yıkılacak bina kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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