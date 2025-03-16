Büyükçekmece\'de Sıcak Hava Keyfi

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilenler, Büyükçekmece Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken kimisi de ailece kumsalda oyun oynayarak havanın keyif çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da hava sıcaklıklarının artacağı şeklinde uyarılarının ardından, Büyükçekmece'de termometreler 25 derecelere kadar çıktı. Sıcaklığın artmasını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu sahilde aldı. Kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimisi de ailece kumsalda oyun oynayarak havanın keyif çıkardı. Ailesiyle beraber kumsalın tadını çıkartmak için Büyükçekmece sahiline gelen 6 yaşındaki Demiralp Kılıç, "Top oynuyorum bazen. Babamla oynuyoruz. Kumdan kale yapıyoruz. Şimdide kumdan kale yapıyorum" dedi.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşerek, soğuk havanın etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL