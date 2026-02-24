Ustalara Saygı Gecesi'ne usta sanatçı Hüsamettin Subaşı sahne aldı - Son Dakika
Ustalara Saygı Gecesi'ne usta sanatçı Hüsamettin Subaşı sahne aldı

Ustalara Saygı Gecesi\'ne usta sanatçı Hüsamettin Subaşı sahne aldı
24.02.2026 09:56  Güncelleme: 09:59
Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Ustalara Saygı Gecesi'nde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Hüsamettin Subaşı, etkileyici performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geceye büyük katılım oldu ve sanatseverler türkülere eşlik etti.

Büyükçekmece'de düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi" çerçevesinde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Hüsamettin Subaşı, seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Ustalara Saygı Gecesi" kapsamında Türk Halk Müziği'nin usta ismi Hüsamettin Subaşı, seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Şefliğini Neslinay Çınar'ın üstlendiği Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, güçlü repertuvarı ve etkileyici yorumuyla dev sanatçıya eşlik etti.

Usta sanatçıya anlamlı gece

Türk Halk Müziği'nin birbirinden seçkin eserlerinin seslendirildiği gece yoğun katılımla gerçekleşirken, salonda hem duygu dolu hem de coşkulu anlar yaşandı. Usta sanatçı Hüsamettin Subaşı'nın güçlü yorumu dinleyicilerden büyük alkış alırken, sanatseverler zaman zaman türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Program finalinde emeği geçenlere Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ustalara Saygı Gecesi'ne usta sanatçı Hüsamettin Subaşı sahne aldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ustalara Saygı Gecesi'ne usta sanatçı Hüsamettin Subaşı sahne aldı - Son Dakika
