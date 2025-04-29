Büyükçekmece Okulunda Deprem Hasarı Endişesi

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra Büyükçekmece Güzelce'de bulunan Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu'nun duvarlarında çatlaklar oluştu. Okuldaki hasar öğrencileri ve velileri tedirgin ederken, okulda bakanlık yetkilileri tarafından incelemeler yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem yaşanmıştı. Depremin ardından kent genelinde eğitime 2 günlük ara verilmişti. Hafta başında Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi'nde bulunan Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu'na giden öğrenciler okullarının duvarlarında hasarlar olduğunu gördü. Durumu öğrenen veliler okul yönetimine başvurdu. Okul yönetimi tarafından velilere, 1983 yılında inşa edilen ve 2008 yılında güçlendirme çalışmalarının yapıldığı okulda taşıyıcı kolonlarda risk bulunmadığı söylendi. Duruma tepki gösteren veliler, çocuklarını okula göndermedi. Okulda bakanlık yetkililerince detaylı inceleme yapılacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Çocuğunu okula göndermediğini ifade eden Özgül Yardımcı, "Kolonlar, kapı pervazları olduğu gibi dökülüyor. Biz şikayette bulunduk, şikayette bulunduktan sonra çocuğumu göndermemiştim. Birçok veli de bu kararı aldı. Şu anda toplantı yapılacak bakalım nasıl bir çözüm sunulacak bize. 1980'lerde yapılmış daha sonra güçlendirme yapılmış" dedi.

Tuğba Fırat isimli bir diğer veli ise "Depremi en çok hisseden ilçelerden birisiyiz. Çocuklarımız depremden sonra okula gittiğinde bize veli grubundan fotoğraflar gönderildi. Bizim okuldaki çatlaklarda hasarlardan bilgimiz oldu. Depremden sonra oldu hasar. Okul yönetiminden bize bir bilgilendirme gelmedi, çocuklardan öğrendik. Şu anda dün veliler itiraz edince okul durumu ile ilgili teknik ekip çağırıp incelemeye karar verdiler. Şu anda okulda eğitim yok aileler çocuğunu okula göndermek istemiyor. Gerçekten biz orada çocuklarımızın eğitim yapabileceğini inanmıyoruz. Okulda devam etmek istemiyoruz. Şu anda son 1 buçuk ay kaldı. Sağlam bir binada eğitimin devam etmesini talep ediyoruz. Tekrar bir rapor çıkarıp bizi bilgilendireceklerini söylediler. Bu süreçte istemeyen çocuklarını göndermesin dediler. Zaten hiçbirimiz göndermek istemiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL