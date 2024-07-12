Büyükçekmece Tepecik bölgesinin imar planları İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika
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Büyükçekmece Tepecik bölgesinin imar planları İBB Meclisi'nden geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Büyükçekmece'nin Tepecik bölgesinin imar planları meclis çoğunluğu ile 3 ay gibi kısa bir sürede çıktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, imar planının geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

12.07.2024 12:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Büyükçekmece Tepecik bölgesinin imar planları meclis çoğunluğu ile 3 ay gibi kısa bir sürede çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Büyükçekmece'nin Tepecik bölgesinin imar planları meclis çoğunluğu ile 3 ay gibi kısa bir sürede çıktı. 1/5000'lik imar planlarının İBB Meclisi'nden geçmesi bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere imar planının geçmesinde emeği olan imar komisyonu üyeleri ve İBB Meclis üyelerine teşekkür etti.

"Tepecik halkına hayırlı olsun"

Büyükçekmece ilçesinin Tepecik bölgesi için hayati önem taşıyan ve gündeme alınmayan imar planları Marmara depremi açısından da bölge halkını endişelendiriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tepecik'in 1/5000'lik planları 3 ay içinde meclisten oybirliği ile çıktı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Uzun zamandan beri İBB Meclisinde bulunan Büyükçekmece Tepecik merkez imar planları İBB Meclisinden oybirliğiyle çıktı. Sadece merkez planları çıktı. Mecliste 2 ay tatile girdi. Tepecik merkezin aciliyeti vardı. İki aylık süreyi değerlendirmek istedik. Depremde merkezde büyük sıkıntımız olacaktır. Büyükçekmece Tepecik Merkezin 1/1000'lik planların da bir an önce yapıp uygulamaya geçebilmek için bu planların iki bölümde çıkartılmasına karar verdik. Tepecik'in kalan kısmıyla Türkoba planlarını da çalışıyoruz. Eylül ayında itibaren Büyükşehir meclisine gelecek ve çok hızlı çıkartacağız. Deprem kapıda. Nerde ne varsa planları yapıp eski binaları yenilemek için devlet, belediye, İBB, müteahhit, mal sahibi dörtgeninde kentsel dönüşümü hep beraber yaparak vatandaşın mal ve can güvenliğini sağlayacağız. Bu planların çıkartılmasında emeği geçen İBB Başkanı sevgili kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'na, meclis grup başkanlarına, meclis başkanvekiline, imar komisyonu başkanı ve üyelerine ve tabi ki bunu oylayıp karar veren meclis üyelerine şahsım ve halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Tepecik halkına hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Tepecik bölgesinin imar planları İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika

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