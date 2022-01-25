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Büyükelçi Cholakov: "Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız" - Son Dakika

Büyükelçi Cholakov: "Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız"

25.01.2022 15:54
Büyükelçi Cholakov: "Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan projeleri inceleyen Büyükelçisi Cholakov, Başkan Dündar'ı vizyoner biri olarak nitelendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, "Bu soğuk ve karlı havada ziyaretimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya çok güzel bir zamanda geldiniz. Uludağ'da sürekli kar vardır ancak şehir merkezine her zaman yağmaz. Yağdığı zaman da Bursa, masalsı bir yer olur" dedi.

Bursa'nın yüzyıllardır gerek Anadolu'dan gerekse Balkanlar ve özellikle de Bulgaristan'dan göçler aldığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Bursa'daki güçlü maneviyat ve güzel ortam yıllardır birçok bölgeden insanı bu şehre çekiyor. Vatandaşlarımız, Bursa ile Bulgaristan arasında sürekli gidip geliyor. Burada yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin orada da bağları var. Ben de fırsat buldukça Bulgaristan'a gidiyorum. Kırcaali, Omurtag ve Lofça bizim kardeş belediyelerimiz. Karşılıklı görüşmelerimiz ve tecrübe paylaşımlarımız oluyor. Bizler onların, onlar da bizlerin düzenlediği etkinliler de yer alıyor. Lofça ile bizim ortak bir yönümüz var. Dünyadaki üç tane çarşılı köprüden ikisi bizim kentlerimizde bulunuyor. Bu köprüler bizlerin kardeş olmasına vesile oldu. Plevne şehrinde de bir panoramik müze bulunuyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de Bursa'ya dünyanın en büyük kubbesine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdık. Bu ortak yön belki Plevne ile de kardeş şehir olmamıza vesile olur. İki ülke arasında oluşturulan karşılıklı ilişikleri güzel bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Bu duygularla çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi nedeniyle karşılıklı ziyaretlere ara vermek durumunda kaldık. Pandeminin sonlanmasıyla birlikte yeniden bu ziyaretlere başlayacağız" diye konuştu.

Güzel misafirperverliği için Başkan Dündar'a teşekkürlerini sunan Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, "Belediye girişinde bizleri çok büyük bir meydan inşaatı karşıladı. İnşaatın bitmek üzere olduğunu görüyorum. İnşallah açılışında da yer almak isteriz. Bursa ve Osmangazi, binlerce Bulgaristan göçmeni vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Bunun için çok müteşekkiriz. Omurtag, Lofça ve Kırcaali Belediyeleri ile kardeş şehir olduğunuzu biliyoruz. Pandemiden dolayı birçok kültürel ve tarihsel etkinliğe ara vermek durumunda kaldık. Fakat bunları tekrardan canlandırabilirsek çok memnun olacağız. Özellikle kardeş şehirler arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması bizleri çok mutlu eder" ifadelerini kullandı.

"Bursa, Filibe ve Üsküp arasında hava ulaşımı kurmak istiyoruz"

Hafta içerisinde Bulgaristan ve Türkiye Ulaştırma Bakanları ile bir görüşmelerinin olacağını belirten Büyükelçisi Cholakov, "Bursa, Filibe ve Üsküp arasında ulaşımı sağlayacak bir hava yolu kurmak istiyoruz. Bunun görüşmesini yapacağız. Her iki ülkenin vatandaşları böylelikle daha fazla gidip gelme imkanına kavuşacaktır. Yeni bir yıla böylesine güzel bir ortamda, böylesine güzel bir görüntüyle ve böylesine güzel bir başkanla başlıyor olmak da bizim için çok güzel" dedi.

Başkan Dündar, ziyaret sonunda Büyükelçisi Cholakov'a belediye binası girişinde yer alan vizyon projelerin maketlerini gösterdi. Proje maketlerini inceleyen Büyükelçisi Cholakov, "Bu projeler sizin ne kadar vizyoner bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Büyükelçi Cholakov: Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız
Büyükelçi Cholakov: Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız
Büyükelçi Cholakov: Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız

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Mustafa Dündar, Bulgaristan, Osmangazi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükelçi Cholakov: 'Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükelçi Cholakov: "Sizin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız" - Son Dakika
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