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Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi - Son Dakika

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

18.02.2022 11:54
Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyetle birlikte İstasyon Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyetle birlikte İstasyon Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, her hafta farklı mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş'ın yanı sıra ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında heyet; İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi üzerindeki esnafa konuk oldu. Esnafla sohbet eden heyet, bereketli kazançlar diledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden heyet, görüş ve talepleri dinledi. - KOCAELİ

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

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Zinnur Büyükgöz, Hisarcık, Gebze, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi - Son Dakika


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