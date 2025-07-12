Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanlarıyla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanlarıyla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi

Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanlarıyla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi
12.07.2025 11:18  Güncelleme: 11:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanıyla bir araya gelerek yerel yatırım ve projeleri değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, hizmetlerin kalitesini artırarak vatandaşların beklentilerine cevap vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza belediye başkanları ile bir araya gelerek, yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

16 ilçe belediyesi ile uyum halinde, ortak akıl ve istişareyle yerel yönetim faaliyetlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, CHP'li ve İYİ Parti'li ilçe belediye başkanlarını makamında kabul ederek, ilçelerde yapımı devam eden, yapılacak ve talep edilen yatırımları masaya yatırdı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede ilk olarak CHP'li ilçe belediye başkanlarını misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile bir araya geldi.

"İnsanlarımızı ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerle buluşturuyoruz"

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Hem yaptıklarımızı paylaştık hem yapacaklarımızı konuştuk. Onların da tespitlerini, tavsiyelerini aldık. Bizim amacımız insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerle buluşturup, onların gönlünde yer etmektir. Vatandaşlarımızın hem hizmet kalitesini artırmak hem de beklentisine cevap veriyoruz" dedi.

"Hizmetlerle o yöre insanlarının üreten olması yönünde teşvik ediyoruz"

Büyükkılıç, kırsaldan ulaşıma, elektrik şirketinden imara kadar tüm hizmetleri masaya yatırdıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yöre insanlarını hizmetlerle buluşturursak üreten olur, ürettiği ile ekonomiye katkı sağlar, kendi kendine yeten şehir, ilçe, mahalle ve köy olması yönünde gayret gösterir. Kırsal hizmetlerimiz ve altyapı kuruluşlarımızın hizmetleriyle tarım alanında vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerle o yöre insanlarının üreten olması yönünde teşvik ediyoruz. Başkanlarımız da tevazu içerisinde beklentilerini, taleplerini paylaştılar, bizler de onları hayata geçirip, birlikte çalışma yapacağımızı paylaşıyoruz."

CHP'li Belediye Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ise, "Büyükşehir Belediye başkanlarımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz, gerçekten çok güzel bir toplantı oldu, hizmetler doğrultusunda beklentimiz yüksek, Memduh başkanımız bu konuya el attı, ilçelerimize hizmet gelecek" dedi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan da, "İlçelerimizin sorunlarını dile getirdik, başkanlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek, hizmetleri sunacaklarına dair bilgi verdiler. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" derken, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de şunları söyledi:

"Memduh başkanımıza ve daire başkanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bizleri aynı kardeş belediyeler gibi ağırladı, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum, ilçelerimizin eksiklerini tamamlayacağını söylediler, en kısa zamanda da yapacaklarını biliyoruz, ilçem adına başkanım sağ olun, teşekkür ederim."

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ise asfalttan kilit parkeye kadar hizmetlerin en kısa zamanda gerçekleşeceğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Tomarza Belediye Başkanı Koç ile yatırım değerlendirme toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, CHP'li ilçe belediye başkanlarının ardından Tomarza için yapılması planlanan projelerle ilgili Belediye Başkanı Osman Koç ve bürokratlarla birlikte yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, son 15 günde 16'ncı belediye başkanı olarak Tomarza Belediyesi ile bir çalışma yaptıklarını kaydederek, "İnşallah berekete vesile olur. Bizler hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, Kayseri'mizin 1,5 milyon insanını ve tüm başkanlarımızı bağrımıza basan anlayış içerisinde, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ise şunları söyledi:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli ekibiyle birlikte çalışma mesaisindeydik, kendilerine hem misafirperverliklerinden hem de konularımıza olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yatırım programı diyebileceğimiz bir çalışma takvimimizi gözden geçirdik. Sayın başkanımızın kılavuzluğunda, bürokratlarımızın gayretleriyle bu işi başaracağız. Teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanlarıyla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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