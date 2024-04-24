Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Miniklerle Doldu Taştı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 142 yayınevi, 72 yazarın katıldığı Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 23 Nisan'da da miniklerle doldu taştı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Okuyan ve Okutan Şehir' misyonu doğrultusunda eğitime ve hayat boyu öğrenmeye yönelik faaliyetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ev sahipliği yaptığı ve 19 Nisan Cuma günü minik kitapseverlere kapılarını açan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Fuar 23 Nisan'da çocukların akınına uğradı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler ve aileler, kitap fuarı ve çocuk şenliğinde hem alışveriş yaptı hem de Büyükşehir'in etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Spor A.Ş., KAYMEK ve Kayseri Bilim Merkezi de çocuklara özel stantlar kurdu. Stantları gezen minikler spor ve eğlence eşliğinde öğrenirken, verimli ve keyifli vakit geçirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için çocuk kütüphaneleri ve rekorlar kıran kitap fuarlarının ardından 23 Nisan armağanı olarak çocuklara hediye ettiği Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, minikler ve ailelerinden tam not aldı.

Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda ulaşım noktasında da vatandaşlara kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ailelerin çocukları ile birlikte konforlu bir şekilde erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.

Vatandaşlar, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği organizasyonundan dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ettiler.

28 Nisan'da sona erecek olan şenlik için 20-21-23-27 ve 28 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. - KAYSERİ