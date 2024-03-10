Başkan Büyükkılıç, Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç, Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni\'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Artık Kayseri'de efsane belediyecilikten söz ediliyor. Bu iş hizmetle olur. Bu iş altyapı ile olur' dedi.

10.03.2024 14:46  Güncelleme: 15:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Artık Kayseri'de efsane belediyecilikten söz ediliyor. Bu iş hizmetle olur. Bu iş altyapı ile olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Akkışla ilçesinde ilçe sakinleriyle buluştu.

Akkışla meydanında gerçekleşen Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçeklerle karşılandığı programda Akkışla ilçe sakinlerine hitap ederek, "Muhteşemsiniz Akkışla, her zamanki gibi yerli ve milli, ay yıldızlı Türk bayrağına bağlı, devletine, milletine, dinine, kültürüne bağlı muhteşemsiniz Akkışla" dedi.

Konuşmasında 'Birlikte güçlüyüz' diyen Başkan Büyükkılıç, "Biz sizleri seviyoruz, sizlere sevdalıyız, hizmete sevdalıyız, devletine sevdalıyız. Sizleri olmazsa olmaz olarak gören, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmet kervanının birer parçasıyız. Ayhan kardeşimizin bugüne kadar yaptıklarını biliyorsunuz, biz cumhuruz, biz birlikte güçlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

"Bu dönemki kadar taşraya hizmet götüren bir başka dönem olmadı"

Büyükkılıç, yerel seçimlerin hizmet odaklı seçim olduğuna vurgu yaparak, "El ele vermek suretiyle buraları daha da ihya edeceğiz, bu dönemki kadar taşraya hizmet götüren bir başka dönem olmadı, her birinizi bağrıma basıyorum" dedi.

"Artık Kayseri'de efsane belediyecilikten söz ediliyor"

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlikle güçlü olduklarını ifade ederek, 'Hizmet bizim işimiz' diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele vermek suretiyle daha fazlasını yapacağız. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Allah'ın izniyle hizmet bizim işimiz. Bundan şüphe yok. Belediyecilik ise, bakın ben demiyorum Sayın Hulusi Paşam diyor, 'Memduh Büyükkılıç, bu işin profesörü olmuş' diyor. Doğru mu? Doğru. Bundan sonrada Kayseri'mizi de, Akkışla'mızı da diğer ilçelerimizi de imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Artık Kayseri'de efsane belediyecilikten söz ediliyor. Bu iş hizmetle olur. Bu iş altyapı ile olur. Bu iş insana değer vermekle olur. Siz bizim için önemlisiniz. Yaradılışların en şereflisi insana hizmet etmek, benim felsefemde, Ayhan kardeşimin felsefesinde, Cumhur'un felsefesinde ibadettir ibadet. Allah'a şükürler olsun. Bugüne kadar yaptıklarımızla birlikte önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın."

Doğalgazla ilgili bundan sonraki süreçte de hizmetlerini devam edeceklerini dile getiren Büyükkılıç, "Hayal diyorlardı, değil mi? Akkışla'ya gaz gelmez diyorlardı. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Gençler, sizlere minnet duyuyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizler içinde bundan sonrasını daha fazla yapacağımızdan yine hiç kimsenin şüphesi olmasın. İyi ki varsınız diyoruz. Ferasetinize güveniyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz bu vatan için gerektiğinde ölmeye her zaman varız. Cenabı Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

"Kılıç gibi keskin bir Büyükşehir Belediye Başkanınız var"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise "Bir tarafta aslan gibi Ayhan Arslan başkanınız, kılıç gibi keskin bir Büyükşehir Belediye Başkanınız Memduh Büyükkılıç başkanınız var. Gerçekten şanslısınız. Bu ittifakın, bu birlikteliğin önünde kimse duramaz" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç'a destek vereceklerini belirterek, "Memduh Büyükkılıç başkanıma ülkücüler olarak destek vereceğiz. Biz omuz omuza, gönül gönle çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz, vatanımız, dinimiz için tek yumruk olduk. Akkışla'mızda Ayhan Arslan başkanımızı, Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ı helal oylarımızla tecrübenin adı olan, çok kıymetli ağabeyimizi yeniden rekor oy ile başkan yapacağız" diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Kayseri'de AK Parti belediyeciliğinin Kayseri'nin dört bir köşesine hizmetlerini götürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin dört bir köşesine hizmetlerine devam ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de "Helal olsun sizlere, bayrak sallayan halalarımızın ellerinden öpüyorum, bu manzarayı gördük, gurur duyduk. Akkışla'nın babası Memduh başkanım burada, hepimiz sizin için burada" dedi.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise "Bizler hizmet için varız, adımızı hizmet, soyadımızı eser koyduk" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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