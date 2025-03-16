Büyükkılıç, Ramazan Atmosferini Sarız ve Pınarbaşı'nda Paylaştı - Son Dakika
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Büyükkılıç, Ramazan Atmosferini Sarız ve Pınarbaşı'nda Paylaştı

Büyükkılıç, Ramazan Atmosferini Sarız ve Pınarbaşı\'nda Paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleriyle birlikte Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı. Ziyaretlerde esnaflarla bir araya gelen Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

16.03.2025 14:08  Güncelleme: 14:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın Ramazan Koordinasyon Merkezi programları çerçevesinde Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde önemli ziyaretlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte ilk olarak AK Parti Sarız İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Sarız İlçe Başkanlığı'na yapılan ziyarette, misafirperverlikleri nedeniyle İlçe Başkanı Hulusi Kara ve yönetimine teşekkürlerini sunan Büyükkılıç, "Şehrimizin en doğusundaki en kıymeti ilçemizin güzel insanları olarak iyi ki varsınız. Sarız ön görülü, Sarız kucaklayıcı, Sarız gönül zenginliğinin merkezidir. Bu zamana kadar yaptığımız belediye hizmetlerimizde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş ise bu ülkenin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu ve bunu sağlamaya çalıştıklarını ifade ederken, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını belirterek, ilçe ilçe gezmeye devam edeceklerini söyledi. Sarız ilçe meydanında esnafları da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla Ramazan'ın ruhunu paylaşarak hayırlı işler dileklerini iletti. Daha sonra Pınarbaşı ilçesinde de benzer bir program gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş da Pınarbaşı'nın gelişmesi için gayret etmeye devam edeceklerini kaydetti. AK Parti İl Başkanı Okandan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, daha gayretli, daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Pınarbaşı Meydanı'ndaki esnafları da ziyaret eden Büyükkılıç, onlara bereketli kazançlar dileyerek, "Güler yüzleri ve samimi muhabbetleriyle bizleri ağırlayan esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkan Büyükkılıç, teravih namazını Eskişehir Bağları Osmanlı Merkez Camii'nde kılarak, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Namaz sonrası yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın huzurunu ve bereketini Eskişehir Bağları'nda kıldığımız teravih namazı ile eda ettik. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. Başkan Büyükkılıç'ın Ramazan boyunca devam edecek olan teravih buluşmalarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Başkan Büyükkılıç'ın, gerçekleştirdiği ziyaretler, hem merkezde hem de taşrada Kayserililerin Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşamasına imkan tanımaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Ramazan Atmosferini Sarız ve Pınarbaşı'nda Paylaştı - Son Dakika

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