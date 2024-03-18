Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel etkinliklerle Kayserililere keyifli ve verimli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Başkan Büyükkılıç, konserde Mehmet Bağdaş'a eşlik etti ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

18.03.2024 10:42  Güncelleme: 11:02
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na özel olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle keyifli bir akşam daha geçirdi.

Kültür sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturmaya devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan-ı Şerif'e özel olarak başlattığı etkinlikler kapsamında Ramazan'ın ruhuna uygun çocuk etkinlikleri, konser ve söyleşiler ile Kayserililere keyifli ve verimli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Ramazan ayında sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri'nde de yediden yetmişe etkinlik alanını dolduran Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı. Burada vatandaşlarla sıcak ve samimi bir Ramazan akşamı geçiren Başkan Büyükkkılıç, Mehmet Bağdaş'ın Türk Sanat Müziği konserine de katıldı. Birbirinden güzel müziklere eşlik eden Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan ruhuna uygun keyifli bir ortamda vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Sizleri seviyoruz. Bu güzel millet bahçemizde Ramazan'ımızın ruhuna uygun hem eğlenelim, hem keyifli bir ortamda vakit geçirelim" dedi.

Çocuklar başta olmak üzere Kayserililere güzel bir ortam hazırladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Çocuklarımız ve sizler için gelip, bu güzel ortamı hazırladık. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah huzur içerisinde Ramazan ayını tamamlayıp, Kadir Gecesi'ni idrak etmemizi ve bayramına da erişmemizi temenni ediyorum. Sizlere biz dua ediyoruz, dua bekliyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, konserde Mehmet Bağdaş'a Halk Ozanı Aşık Veysel'in 'uzun ince bir yoldayım' parçasını seslendirmesi ricasında bulundu ve Bağdaş'a sahnede eşlik etti.

Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika

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