Büyükkılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ağırladı - Son Dakika
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Büyükkılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ağırladı

Büyükkılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'ı Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında misafir etti. Ziyarette, iki lider karşılıklı olarak nezaketlerini iletti ve şehirdeki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

14.04.2025 12:58  Güncelleme: 13:00
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, bir ağabey olarak güzel işler yapılmasını temenni ederken, SP Genel Başkanı Arıkan da "Üzerimde emeği olan bir büyüğüm, her zaman bize gereken sevgiyi göstermiş bir büyüğümdür" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program dolayısıyla memleketi Kayseri'ye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç; "Hem genel başkanlığınız hem de dün yapılan Saadet Partimizin Kayseri İl Başkanlığı kongreniz hayırlı, uğurlu olsun. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın" dedi. Büyükkılıç, siyasetin insanlara hizmet etme vesilesi olduğunu kaydederek; "İnşallah istişareyle doğruları, güzellikleri paylaşarak gelişmeye yönelik çalışmalar yapmayı Mevla'm lütfetsin. Güzel işler yaparak güzelliklerden hepimizin nasipdar olması önemli ve anlamlı. Bu manada siz Genel Başkanımızsınız ama ben de bu çizgiden gelen bir ağabey olarak söylüyorum. Tekrar hoş geldiniz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bu şehirde doğduk, büyüdük, suyunu içtik. Cenab-ı Allah Saadet Partisi Genel Başkanı olarak bu şehre gelmeyi de nasip etti. Şehrimiz, Türkiye'deki önemli ve örnek olan şehirlerden bir tanesidir. Hem duruşuyla hem hayırseverleriyle hem ticarete bakış açısıyla hem de girişimcilik ruhuyla Kayseri her yerde farkını ortaya koyuyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın üzerinde çok emeği olduğuna vurgu yapan Arıkan; "Değerli başkanım benim lise yıllarımdan beri büyüğüm, milli gençlik vakfının o dönem başkanlığını, Refah Partisi'nde başkanlıklarımızı yapmıştı, üzerimde emeği olan bir büyüğüm, her zaman bize gereken sevgiyi göstermiş bir büyüğümdür. Kayseri, ticarette, girişimcilikte örnek oluyorsa, siyasette de bundan önce ortaya koyduğu dostluk havasını bundan sonra da koyacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına hediye takdimi gerçekleştirilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ağırladı - Son Dakika

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