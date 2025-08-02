Büyükkılıç\'tan Erciyes\'te Yeni Yatırımlar ve 12 Ay Turizm Hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te esnafla buluştu, yeni işletme yatırımlarını inceledi ve 12 ay turizm hedefiyle sezon öncesi hazırlık toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sıcak yaz günlerinde soluğu Erciyes'in serin doruklarında aldı. Doğal güzelliği, temiz havası ve güler yüzlü insanlarıyla bölgenin eşsiz atmosferini paylaşan Başkan Büyükkılıç, burada esnaflarla sohbet etti, hal hatır sordu ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında bölgeye kazandırılacak yeni yatırımları da yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Tekir Bölgesi'nde yapımı süren iki yeni işletmenin tamamlanmasının ardından ihaleyle hizmete sunulacağını açıkladı.

İki yeni işletme inşaatını yerinde inceledi

Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, "Kayak merkezimizde ihtiyaçlar artıyor ve değişiyor. İhtiyaçlara yönelik yeni projeler üretmek amacıyla, iki yeni dükkan, işletme yapılmaya çalışılıyor. İnşallah dokuzuncu ay ihaleye çıkılacak, vatandaşlarımıza hizmet verecek olan işletmeler, kiralayanın yapacağı çalışmaya göre hayata geçirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin geçen sezon 2,5 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene de 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Ulusal ve uluslararası bazda dünya standartlarında yegane kayak merkezi denilince akla Erciyes Kayak Merkezi gelir. Erciyes A.Ş. marifetiyle tek elden yönetim uygulaması ve tapusunun da belediyeye ait olmasının zenginliğiyle burada en güzel hizmetleri veriyoruz. Ayrıca otel sayısı 17'ye ulaştı, termal ve yüksek irtifa kamp merkezi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Erciyes Kayak Merkezi, 12 aya yayılan etkinliklerle Kayseri'mizin gururu olmaya devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Erciyes'te 'Koordinasyon Toplantısı'

Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş.'de Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde yapılan koordinasyon toplantısına da katılarak, Erciyes'in 12 ay boyunca etkinliklerle yaşayan bir turizm merkezi haline gelmesi için yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından sunum eşliğinde yapılacak çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Özellikle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin geliştirilmesi, spor, doğa ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması gibi hedefler toplantının öncelikli gündemini oluşturdu.

Başkan Büyükkılıç'a, Erciyes ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de eşlik etti. - KAYSERİ