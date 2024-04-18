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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde 122 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesini ziyaret ederek, ilçede görev yapan 122 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile mahalle muhtarları katıldı. Kırsal bölgelere hizmet ulaştırma noktasında en büyük destekçileri olan muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yeni dönemde seçilen muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ileterek vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiç vakit kaybetmeden muhtarlarımızdan talepleri dinliyor ve işe koyuluyoruz. Bizim tek gayemiz halkımızı bulunduğu yerde mutlu etmek, huzurla yaşamalarına katkı sağlamak. Bunun için de gece demeden gündüz demeden çalışıyor, şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda, muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesini olmazsa olmaz olarak gördüğünü belirterek, "Değerli muhtarlarımız, bizlerin bu mahallelerde gözü, kulağı, sesidir" dedi. Muhtarları uç beyi olarak nitelendiren Büyükkılıç, "Biz sizin için varız, sizler de bir uç beyi mantığı ile mahallelerimizde bizleri temsil ediyorsunuz. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehri daha iyi noktalara taşımak, bizleri seven, güvenen insanlara hizmet etmek asli vazifemizdir. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

Gerçekleşen toplantıda muhtarlar da istek ve taleplerini gönül rahatlığıyla Başkan Büyükkılıç'a ilettiler. Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Pınarbaşı'daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı. - KAYSERİ