Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Poyraz ve Genel Müdür Eyigün\'ü konuk etti

26.02.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz ile Genel Müdür Dr. Yalçın Eyigün'ü makamında ağırladı ve şehirdeki ulaşım yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü makamında konuk etti.

Kayseri'nin çok yönlü gelişimi adına her alanda olduğu gibi ulaşım alanında vizyoner yatırımlar ve şehre değer katan projelere imza atmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, bu konuda Ankara ile de temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, konuklarını makamında misafir ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, "Sayın Bakan Yardımcımıza ve Genel Müdürümüze nazik ziyaretleri ve şehrimizdeki ulaşım ve altyapı çalışmalarına verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri'ye yapılması planlanan ulaşım ve altyapı yatırımlarının da değerlendirildiği ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

