Babaeski'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Babaeski'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı

Babaeski\'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı
06.07.2026 16:40  Güncelleme: 16:44
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde TOKİ tarafından yapılan 111 konutun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yapımı tamamlanan TOKİ 1. Etap konutlarının anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Hatip Mahallesi'nde bulunan 111 konutun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Büyükmandıra Belediye Başkan Vekili Kamile Sezer, TOKİ konutlarının beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşların yeni evlerinde sağlıklı ve huzurlu günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri büyük mutluluk yaşarken, aileler yeni evlerini gezerek inceleme fırsatı buldu.

Yetkililer, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek projenin Büyükmandıra'ya değer katacağını ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı - Son Dakika

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