Büyükşehir, 0-3 yaş çocukların bedensel ve zihinsel sağlığını "Gaziantep 95" ile güçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), erken çocukluk dönemi ihtiyaçlarını dikkate alarak 0-3 yaş aralığındaki bebekler için yeni oyun parkları oluşturuyor. Bebek yaştan itibaren çocuklar bu parklar aracılığıyla hem sosyalleşiyor hem de zihinsel ve bedensel sağlığını güçlendirebiliyor.

Hollanda'da Bernard Van Leer Vakfı'nın 95 cm'den kente bakış anlayışından yola çıkarak "Kent95" adı altında başlattığı küresel programdan ilham alan Büyükşehir Belediyesi, Botanik Bahçesi Sezai Karakoç Edebiyat Parkı ve Celal Doğan Parkı'nda 0-3 yaş için "Gaziantep95" oyun alanlarını dizayn etti.

Dünya Sağlık Örgütü, hayata geçirilen bu alanlardan faydalanabilecek üst sınırı 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olarak kararlaştırdığı 95 cm seviyesi olarak öneriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan bu parklar, doğumdan itibaren insan beyninin en hızlı gelişim gösterdiği dönem olan 3 yaş aralığındaki çocukların, gelişimleri için yalnız başına denediği fiziksel aktiviteleri güçlü bir şekilde destekliyor.

0-3 yaş gurubu bu alanlarında taklit yoluyla yeni davranışlar keşfedecek

Parklarda 0-3 yaşın gelişimi için planlanmış alanlar ve ebeveyn veya çocuğun bakımını yapan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan pek çok detay bulunuyor. Farklı bölümlerde dinlenme, eğlenme, yuvarlanma, geçme, sıralama, tırmanma, zıplama, denge, sallanma, tutunma, gibi faaliyetlere zemin hazırlanıyor. Ayrıca gölgelik ve oturma alanları sayesinde bebekler ve bakım verenler de bu parklarda sosyalleşebiliyor. Büyükşehir, 0-3 yaşın birbirini taklit etme yoluyla yeni davranışlar sergilemesine ön ayak olan bu parkların yenisini ise Gastronomi Parkı'na da planladı. Belediye, yeni ve eski tüm parklara park95'ler kazandırmayı planlıyor.

0-3 yaş için yapılan Gaziantep 95 alanları hakkında konuşan Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Botanik Bahçesi Müdürü Banu Gökçek, Bernard Van Leer Vakfı'nın 0-3 yaş için hazırladığı 'Kent95' programının 2019 yılında kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Kent95 küresel bir program. 0-3 yaşta ilk bin gününde dışarı çıkamadıklarını bizim de parklarımızın 6 yaş ve üzerine uygun olduğunu ve 0-3 yaş grubuna çok az yer verdiğimizi gördük. 0-3 yaşa özgü alanlar oluşturmadığımızı fark ettik. Bu programın kentteki eksikliğini gözlemleyerek hızlı bir şekilde parklarımızı kurguladık." dedi.

"Saha incelemeleri, alanında uzman pedagog ve peyzaj mimarları ile yapıldı"

Botanik Bahçesi, Sezai Karakoç Edebiyat Parkı ve Celal Doğan Parkı'nda 0-3 yaş oyun parklarının tasarlandığına dikkati çeken Gökçek, "Saha incelemelerimiz pedagog ve peyzaj mimarları ile yapıldı. Bundan sonra yapılacak her parkın bir bölümünde de 0-3 yaş için dizayn edilecek bu alanlara öncelik vermeye çalışacağız. Bu alanlar sayesinde kamusal yeşil alanlarda 0-3 yaş, beyinsel ve fiziksel açıdan kendilerini iyileştirme, geliştirme şansına erişecek." diye konuştu.

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından il genelinde parklar içerisinde kurulan Gaziantep 95 alanlarında 1. Bebek Şenliği yapılacak. Gaziantep nüfusuna kayıtlı 160 bine yakın 0-3 yaş grubu birey bulunuyor. Şenlikle ebeveynler haberdar edilerek oluşturulan alanlardan geniş kitlelerin faydalanması sağlanacak. Ayrıca şenlikte alanında uzman isimlerin katılımıyla sohbetler, oyun ve hikaye atölyeleri de bulunacak. - GAZİANTEP