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Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu

31.01.2022 10:30
Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için "Ara Tatilde Eğlenceye Ara Verme" sloganıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için "Ara Tatilde Eğlenceye Ara Verme" sloganıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Hafta sonu iki gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, cumartesi ve pazar günleri Palm City Alışveriy Merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikle çocukları eğlenceyle buluşturdu. Yarıyıl tatilinde sahne performansları, danslar ve sportif aktivitelerle dolu etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklar sahnede şarkılar söyledi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin sosyal medya hesaplarından da duyurduğu etkinlik 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. İlk gün zumba etkinliğiyle başlayan program, masal anlatımı, karaoke partisi, dans ve DJ performansıyla devam etti. İkinci gün de çocuklar dans atölyesi, masal anlatımı ve DJ performansında bir araya geldi. Özellikle "7'den 77'ye Çocuk Sahnesi" programında doyasıya eğlenen çocuklar, sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Etkinliği sunan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Okul Öncesi Öğretmeni Sonay Berber, sahne programıyla çocukları mutlu etti. Etkinlik sonunda çocuklar sahnede hep birlikte 'İzmir Marşı'nı söyledi.

5 stantta 7 üretici kadının ürünlerini sergilediği etkinliğe Sosyal Hizmetler Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi de destek verdi. Büyükşehir'in antrenörleri eşliğinde basketbol, badminton ve masa tenisi oynayan çocuklara süt ikram edildi.

"Amacımız çocuklarla yarıyıl tatiline biraz daha renk katmak"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Etkinlik Sorumlusu Burcu Sert, ara tatilde çocukların heyecanını artırmak istediklerini belirterek, "Bu etkinliklerde amacımız, çocuklarla yarıyıl tatiline biraz daha renk katmak. Ailelerden ve çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklar bu etkinliğimize oldukça güzel katılım sağladı" dedi.

"Çok güzel bir alan, çok mutluyum"

Çocuklardan Ömer Faruk Sönmez, 4'üncü sınıfta okuduğunu ve yarıyıl tatilinde takdir belgesi aldığını vurgulayarak, "Şu an heyecanlıyım. Vahap Amca'ya çok teşekkür ederim. Bu sütler çok güzel. Hikaye okuduk, basketbol oynadık, tenis oynadık. Çok güzel bir alan. Çok mutluyum. Tatilde evimde oyun oynuyorum bir de ara sıra buraya geliyorum" derken, 7 yaşındaki Mustafa Ata Erişik ise karnesinin pekiyi olduğunu belirterek, "Basketbol, masa tenisi oynadım. Sonra da çok eğlendim burada. Süt verdiler, çok sevdim burayı. Her zaman gelmek isterim" diye konuştu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi, çocukları eğlenceyle buluşturdu - Son Dakika


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