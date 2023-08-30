Büyükşehir Belediyesi "Kaynak sularının satışı söz konusu değil" - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi "Kaynak sularının satışı söz konusu değil"

Büyükşehir Belediyesi "Kaynak sularının satışı söz konusu değil"
Son Güncelleme: 30.08.2023 14:00

Bursa'da kuraklığın pik yaptığı, barajlardaki su seviyesinin dip yaptığı 2019 yılında bile Bursalıları bir gün dahi susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynak sularını da en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor.

Mevcut işletmede olan doğal kaynakların kira yenileme ihalesi, 'Bursa'da doğal kaynaklar satılıyor' şeklindeki algıyla çarpıtılırken, BUSKİ'den yapılan açıklamada, hiçbir kaynağın satışının söz konusu olmadığı, yapılan ihalenin kira yenileme ile ilgili olduğu belirtildi.

Halen 1 milyon 500 bine yakın aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıya yaptığı yatırımlarla içme suyunda kayıp kaçak oranını yüzde 20'ler seviyesine kadar indirerek Türkiye'de lider konuma gelmesi, 'asılsız iddialarla' gölgelenmeye çalışılıyor.

Son olarak kamuoyuna yansıyan "Bursa'nın doğal su kaynakları satılıyor" şeklindeki yalan haberlerle algı oluşturulmaya çalışılırken, BUSKİ tarafından yapılan ihalenin kaynak suyu satışıyla ilgili olmadığı, halen özel firmalar tarafından işletilmekte olan iki kaynağın kira yenileme ihalesi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu haberlerde "Bursa'nın halen içme suyu sorunu yaşadığı" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Büyükşehir Belediyesi 'Kaynak sularının satışı söz konusu değil'

Tüm suyun sadece yüzde 1.7'si

BUSKİ'den yapılan açıklamada kiraya verilen tüm kaynak sularının, şehre verilen içme suyunun sadece yüzde 1,7'sine karşılık geldiği belirtilirken, kentin su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığı belirtildi.

Olası kuraklık krizine karşı açılan 155 derin kuyunun yıllık 55 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olduğu hatırlatılırken, halen barajlardaki suyun, kuyu suyuna ihtiyaç duyulmayacak kadar fazla olduğu kaydedildi. Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı halen yüzde 52, Nilüfer Barajı da yüzde 87 doluluğa sahipken, Bursa'nın herhangi bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya olmadığına vurgu yapıldı.

Öte yandan Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya ulaştırılması için hazırlanan 150 milyon Euro'luk projede çalışmalar devam ederken, 2025 yılı yazında bu suyun kente ulaşması hedefleniyor. Çıkarcık Barajı suyu ile birlikte Bursa'nın 2060 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacağı ön görülüyor.

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi 'Kaynak sularının satışı söz konusu değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi "Kaynak sularının satışı söz konusu değil" - Son Dakika
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