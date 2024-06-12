Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

12.06.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ekim 2022'de 2800 metrekare arsa, 3000 metrekare de kapalı alan üzerine inşa edilen Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin tekrar belediyemiz uhdesine geçmesi ile ilgili kamuoyunda yanlış bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği arasında yapılan protokolde elektrik, doğalgaz, su, temizlik, güvenlik, telefon ve görevlilerin maaşı gibi temel ihtiyaçların ilgili dernek tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ne ait elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura kalemlerinin ödenememesi, güvenlik, bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, söz konusu yerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devrini talep etti. Söz konusu sorunların çözümü için ilgili yerin Erzurum Büyükşehir Belediyemize meclis kararıyla devri sağlandı. Bu fatura kalemlerinin ödenememesi sebebiyle ilgili yerin resmi sahibinin belediye olması hasebiyle alınan meclis kararıyla tüm sorunların giderilmesi ve aboneliklerin belediyemiz tarafından yapılması amaçlandı. Cemevinin tekrar belediye bünyesine resmi olarak geçmesi ile ilgili tahsis kararının bu tür aboneliklerin belediyemiz tarafından karşılanması için alındığını belirtmek isteriz. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi, alevi dernek ve vakıflarımızın hizmetinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin imzasıyla Ekim 2022 tarihinde Alevi vatandaşlarımızın ülkemizin her noktasındaki bu tür hizmetlerden yararlanmaları için alınan karar gereği kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı belediyelerin bu konuda inisiyatif almalarının da önünü açmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'in yerel yönetim anlayışı, 40 yılı aşkın siyasi birikimi ve tecrübesi; dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet etme anlayışına dayanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Erzurum, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement