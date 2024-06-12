Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi açıklaması

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ekim 2022'de 2800 metrekare arsa, 3000 metrekare de kapalı alan üzerine inşa edilen Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin tekrar belediyemiz uhdesine geçmesi ile ilgili kamuoyunda yanlış bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği arasında yapılan protokolde elektrik, doğalgaz, su, temizlik, güvenlik, telefon ve görevlilerin maaşı gibi temel ihtiyaçların ilgili dernek tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ne ait elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura kalemlerinin ödenememesi, güvenlik, bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, söz konusu yerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devrini talep etti. Söz konusu sorunların çözümü için ilgili yerin Erzurum Büyükşehir Belediyemize meclis kararıyla devri sağlandı. Bu fatura kalemlerinin ödenememesi sebebiyle ilgili yerin resmi sahibinin belediye olması hasebiyle alınan meclis kararıyla tüm sorunların giderilmesi ve aboneliklerin belediyemiz tarafından yapılması amaçlandı. Cemevinin tekrar belediye bünyesine resmi olarak geçmesi ile ilgili tahsis kararının bu tür aboneliklerin belediyemiz tarafından karşılanması için alındığını belirtmek isteriz. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi, alevi dernek ve vakıflarımızın hizmetinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin imzasıyla Ekim 2022 tarihinde Alevi vatandaşlarımızın ülkemizin her noktasındaki bu tür hizmetlerden yararlanmaları için alınan karar gereği kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı belediyelerin bu konuda inisiyatif almalarının da önünü açmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'in yerel yönetim anlayışı, 40 yılı aşkın siyasi birikimi ve tecrübesi; dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet etme anlayışına dayanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM