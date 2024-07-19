Büyükşehir Belediyesi Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükşehir Belediyesi Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Kurslarına Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Kurslarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocuklar için bilimsel çalışmalarla kanıtlanan yüzme eğitimlerine devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar, otizmli çocukların yüzme becerilerini geliştirmelerine ve koordinasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor.

19.07.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar için otizm üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalar ile de kanıtlanan yüzme eğitimleri başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin kursları bu sene de devam ediyor.

Otizmli bireylere yönelik çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Çerçioğlu'nun özel çocuklara yönelik projeleri sürüyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar ile otizmli çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de el-ayak ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otizmli bireylerin eğitimlerinin ve hayat standartlarını yükseltmek için gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini belirterek, "Otizmli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Otizmin farkındayız, farkındalığı yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel çocuklarımız için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yüzme kurslarına katılan çocukların gelişiminden oldukça memnun olduklarını belirten aileler, ücretsiz sağlanan kurslar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Otizm, Aydın, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 16:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement