Büyükşehir belediyesi şehitler anısına kurban kesti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ülkenin bekası için canlarını ortaya koyan şehitler anısına kurban kesimi gerçekleştirdi. Kurban etleri, şehitlerin mevlit yemeklerinde kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesince paylaşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Kurban Bayramı'nda şehitler, kurban kesilerek yad edildi. Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Yakaköy kesimhanesinde gerçekleştirilen kurban kesimi, veteriner hekimlerin kontrolünde hem hijyenik, hem de dini vecibelere uygun şekilde tamamlandı.

Özenli bir şekilde hazırlanan kurban etleri, şehitlerin mevlit yemeklerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesinin Aşhane'sine teslim edildi. - MERSİN