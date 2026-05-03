Büyükşehir Belediyesi ulaşımda motorize ekip kurdu
Büyükşehir Belediyesi ulaşımda motorize ekip kurdu

Büyükşehir Belediyesi ulaşımda motorize ekip kurdu
03.05.2026 11:10  Güncelleme: 11:16
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla motorize ekip kurdu. Motorize ekipler, arızalara ve trafik yoğunluklarına daha hızlı müdahale edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım hizmetlerinin daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde yürütülmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde sinyalizasyon arızaları, kavşak yoğunlukları ve trafik işaret levhalarındaki sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla motorize ekipler kuruldu. Motorize ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu pik saatlerde ve uzaktan erişim ya da akıllı kavşak sisteminin bulunmadığı noktalarda görev yapacak.

Ekipler 7/24 görev başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Sinyalizasyon Birim Sorumlusu Onur Yıldız, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek "Gerek bölge saha sorumlusu arkadaşlarımızın kontrolleri sırasında, gerekse Trafik Kontrol Merkezi'ndeki operatörlerimizin kontrolleri neticesinde arızalara müdahale edecek. Yeni kurulan motorize ekiplerimiz sayesinde özellikle pik saatler başta olmak üzere uzaktan erişim ve akıllı kavşak sisteminin olmadığı noktalarda daha etkin görev alınacak. Arızalara ve kavşak yoğunluklarına çok daha hızlı ve anlık müdahaleler sağlanacak. Yeni motorize ekiplerimiz sayesinde kavşaklarda oluşan anlık yoğunluklara ve arızalara daha hızlı müdahale sağlamış olacağız" dedi.

Toplu taşıma araçlarına denetim

Öte yandan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı şartlarda faydalanabilmesi amacıyla halk otobüslerin yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun kullanılan duraklarda yapılan uygulamalarda, araçların ve sürücülerin belirlenen kurallara uyup uymadığı titizlikle incelendi. Denetimlerde halk otobüslerinin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemerleri, araç içi hijyen, sürücü evrakları ve sürücülerin kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Otobüs duraklarında denetim yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde görevli Saha Şefi Hüseyin Yavuz, denetimlerin hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti için sürdürüldüğünü ifade ederek, "Sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı, havalı korna gibi eklemeler, otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemerleri, hijyen, sürücü evrakları ve sürücülerin kılık kıyafetleri denetimlerde tek tek kontrol edildi. Mevzuat kurallarına uygun olmayan uygulamalar için cezai işlem uygulandı" diye konuştu. - ANTALYA

