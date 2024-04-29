Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılama amacıyla başlattığı uygulamada 7 bin öğrenciye ulaşım kartı yardımı yaptı. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli öğrencilere otobüs ve tramvayda kullanılmak üzere aylık 150 biniş yüklenen ulaşım kartı veriliyor.

29.04.2024 10:58  Güncelleme: 11:03
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılama amacıyla başlattığı uygulamada 7 bin öğrenciye ulaşım kartı yardımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır süren uygulama kapsamında, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli öğrencilere otobüs ve tramvayda kullanılmak üzere aylık 150 biniş yüklenen ulaşım kartı veriliyor.

İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım ve kırtasiye giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan gençlerimiz için eğitim de sağlık da spor da bizim olmazsa olmazımız niteliğinde ve bu konuda emeğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz" dedi.

Öğrencilere seslenen Büyükkılıç, "Siz gençlerimizin, ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Donanımlı, kendini geliştirmiş, milli-manevi değerler ile kuşanmış bireyler olun. Sizler çalışkanlığınızla, azminizle ilerleyin bizler daima yanınızda yer alacak, sonuna kadar destekçiniz olacağız" diye konuştu.

Şuana kadar 7 bin öğrenciye ulaşım kartı yardımı yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'genç dostu' ödülü alan bir Büyükşehir olarak gençlerin ve öğrencilerin daima yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı - Son Dakika
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