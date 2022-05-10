Büyükşehir'den Çanakkale gezisi - Son Dakika
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Büyükşehir'den Çanakkale gezisi

10.05.2022 13:01
Büyükşehir'den Çanakkale gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla öğrenci ve genç dostu faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, lise öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla öğrenci ve genç dostu faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, lise öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenledi. Başkan Büyükkılıç, bu gezi ile tarihi ve kültürel mirasa, milli değerlere sahip çıkarak bu zenginlikleri gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Belediyecilik hizmetlerini sadece yerel yönetim hizmetleri ile sınırlandırmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, gençlere verdiği özel önem çerçevesinde düzenlediği 'Kariyer Günleri' buluşmalarında sözünü verdiği Çanakkale gezisinin ilk turu 'Kayseri'nin evlatları, ecdadının huzurunda' sloganıyla başladı. Belediyecilik anlayışında hiçbir zaman sıradanlıktan yana olmadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Yerel yöneticiler olarak sorumluluk alanımızın dışında ufkumuzu, hayallerimizi ve hedeflerimizi de geniş tuttuk. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi yerine getirirken insana, insanların gönüllerine dokunacak projelere imza atmayı kendimize görev bildik. Bu yönde de önceliğimiz gençlerimiz" dedi. Büyükkılıç, her fırsatta gençlerle buluşmaya ve onlarla kucaklaşmaya, onlar için hizmet etmeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Genç dostu bir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin hizmetine sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra 'Kariyer Günleri' buluşmalarımız çerçevesinde okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizle buluştuk. Buluşmalarımızda yavrularımızla çok verimli sohbetler gerçekleştirirken onların tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanımaları, milli değerlerimizi ve duygularımızı hissederek özümsemeleri için Çanakkale gezisi sözü vermiştik. Şimdi sözümüzü yerine getirerek Çanakkale gezimizin ilk turunu başlattık. Bu gezi ile tarihi ve kültürel miras ile milli değerlere sahip çıkarak bu zenginlikleri, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Çanakkale gezisine katılan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi önünden, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de uğurladı.

Pazartesi günü başlayan ve Mayıs ayı boyunca haftada 6 otobüs şeklinde planlanan Çanakkale gezisinde lise öğrencileri 4 gün boyunca Çanakkale ruhunu yakından tanıyacak. Konaklama, gezi ve yeme içme gibi tüm masrafların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı gezide öğrenciler rehber eşliğinde şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale'yi gezecek. - KAYSERİ

Büyükşehir'den Çanakkale gezisi
Büyükşehir'den Çanakkale gezisi
Büyükşehir'den Çanakkale gezisi
Büyükşehir'den Çanakkale gezisi
Büyükşehir'den Çanakkale gezisi

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Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Çanakkale, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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