Büyükşehir’den çöp konteynerlerinde temizli seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir’den çöp konteynerlerinde temizli seferberliği

Büyükşehir’den çöp konteynerlerinde temizli seferberliği
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla il genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla il genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 17 ilçede yürütülen periyodik uygulamalarla kötü koku, bakteri ve zararlı haşerelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisalıların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çöp konteynerlerini düzenli olarak temizliyor ve ilaçlıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında konteynerler, özel yıkama araçları ve ekipmanlarla dezenfekte edildikten sonra zararlı haşerelere karşı ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen uygulamalarla çevre temizliğinin korunması, kötü kokuların önlenmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürdürmeleri amaçlanıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde hijyen standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumanın en önemli adımlarından biri. Bu nedenle ekiplerimiz, kentimizin dört bir yanında çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkıyor, dezenfekte ediyor ve ilaçlıyor. Kötü kokuya, haşereye ve zararlılara karşı yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem daha temiz hem de daha sağlıklı bir Manisa için durmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Yürütülen entegre çalışma modelini anlatan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, halk sağlığını koruma odaklı çalışmaların süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Çöp konteynerleri düzenli yıkanmadığında ve temizlenmediğinde sivrisineklerin ve karasineklerin üremesi için uygun ortam şartlarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra halk sağlığını tehlikeye atar. İlçe belediyemiz çöp konteynerlerindeki çöpleri topluyor. Daha sonra bizim aracımız arkasından gelip konteyner yıkamasını yapıyor. Vektörle mücadele ekiplerimiz gerekli dezenfeksiyon işlemlerini tamamlıyor. Halk sağlığını korumaya yönelik bu çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir"

Periyodik olarak devam eden temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sayesinde kötü koku ve haşere sorunlarının çözüldüğünü belirten bölge esnafı ve vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Manisa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir’den çöp konteynerlerinde temizli seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

13:15
İstanbul’da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
12:30
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı
12:26
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 13:32:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Büyükşehir’den çöp konteynerlerinde temizli seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.