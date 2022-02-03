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Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı - Son Dakika

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

03.02.2022 16:40
Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde 17 ilçede 23 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde 17 ilçede 23 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

Vatandaşların Regaip Kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle; Regaip Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu özel günü vatandaşlarla birlikte geleneklere göre kutlamasından memnuniyet duyan vatandaşlar, helva ikramı yapılması nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı
Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı
Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı
Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Regaib Kandili, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı - Son Dakika


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